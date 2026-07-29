A casa do goleiro Caíque França, do Guarani, foi destruída por um incêndio no último sábado (25), em Campinas. O caso foi divulgado pelo próprio atleta nas redes sociais. Segundo ele, ninguém ficou ferido.

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De acordo com Caíque, o fogo começou acidentalmente em um imóvel vizinho e se alastrou até sua residência. O goleiro relatou que perdeu praticamente todos os pertences, incluindo medalhas, troféus, fotografias, DVDs e outros objetos que marcaram sua trajetória pessoal e profissional.

Em uma publicação, o jogador lamentou os prejuízos materiais e o valor afetivo dos itens destruídos, mas destacou que o mais importante foi a ausência de vítimas.