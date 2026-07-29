Campinas viveu uma verdadeira montanha-russa no tempo nesta quarta-feira (29). Depois de uma tarde de calor, com temperatura máxima de 30,5°C às 15h40, a chegada de uma frente fria provocou ventos fortes e trouxe garoa para a cidade.

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A estação meteorológica do Cepagri da Unicamp registrou rajada de 64,2 km/h às 16h10. No mesmo horário, o vento sustentado chegou a 30,9 km/h.

Pouco depois, por volta das 16h23 já havia registro de garoa em pontos da região central de Campinas. A temperatura recuou para 25,1°C, enquanto a umidade relativa do ar subiu para 51%.