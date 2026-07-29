29 de julho de 2026
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VIRADA NO TEMPO

Frente fria em Campinas traz vento de 64 km/h e garoa no Centro

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Flávio Paradella
Depois de atingir 30,5°C, Campinas teve rajada de 64,2 km/h, ligeira queda na temperatura e registro de garoa no fim da tarde.
Depois de atingir 30,5°C, Campinas teve rajada de 64,2 km/h, ligeira queda na temperatura e registro de garoa no fim da tarde.

Campinas viveu uma verdadeira montanha-russa no tempo nesta quarta-feira (29). Depois de uma tarde de calor, com temperatura máxima de 30,5°C às 15h40, a chegada de uma frente fria provocou ventos fortes e trouxe garoa para a cidade.

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A estação meteorológica do Cepagri da Unicamp registrou rajada de 64,2 km/h às 16h10. No mesmo horário, o vento sustentado chegou a 30,9 km/h.

Pouco depois, por volta das 16h23 já havia registro de garoa em pontos da região central de Campinas. A temperatura recuou para 25,1°C, enquanto a umidade relativa do ar subiu para 51%.

A mudança ocorreu de forma rápida. Durante a manhã, os termômetros haviam marcado mínima de 15,6°C. Ao longo da tarde, o ar quente ainda predominou antes do avanço da frente fria.

A Defesa Civil mantém o alerta para rajadas intensas, com possibilidade de quedas de árvores e galhos, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia. A orientação é evitar permanecer sob árvores, placas, coberturas frágeis e estruturas metálicas durante os ventos fortes.

A tendência é de aumento da nebulosidade e possibilidade de novas pancadas de chuva, além de temperaturas mais baixas nas próximas horas.

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