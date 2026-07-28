28 de julho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Corpo é encontrado em canaleta da D. Pedro I em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Cadáver foi localizado por equipe de conservação na canaleta do km 133 da Rodovia D. Pedro I; não havia sinais aparentes de atropelamento ou agressão.
Cadáver foi localizado por equipe de conservação na canaleta do km 133 da Rodovia D. Pedro I; não havia sinais aparentes de atropelamento ou agressão.

O corpo de uma pessoa foi encontrado na tarde desta segunda-feira (27) em uma canaleta no quilômetro 133 da Rodovia D. Pedro I, em Campinas.

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A localização ocorreu por volta das 15h58, no sentido norte da via. Segundo informações repassadas pela concessionária Rota das Bandeiras, uma equipe de conservação fazia a poda do gramado lateral quando encontrou o cadáver.

De acordo com o registro da ocorrência, o corpo já estava em estado cadavérico e não apresentava sinais aparentes de atropelamento ou agressão.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada, assim como a perícia e o serviço funerário. O corpo foi retirado do local durante a noite.

A ocorrência não provocou interdição de faixas nem registro de congestionamento na rodovia.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima, a causa da morte ou há quanto tempo o corpo estava no local. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

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