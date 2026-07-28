O corpo de uma pessoa foi encontrado na tarde desta segunda-feira (27) em uma canaleta no quilômetro 133 da Rodovia D. Pedro I, em Campinas.

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A localização ocorreu por volta das 15h58, no sentido norte da via. Segundo informações repassadas pela concessionária Rota das Bandeiras, uma equipe de conservação fazia a poda do gramado lateral quando encontrou o cadáver.

De acordo com o registro da ocorrência, o corpo já estava em estado cadavérico e não apresentava sinais aparentes de atropelamento ou agressão.