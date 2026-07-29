Uma mulher foi presa em flagrante na noite de terça-feira (28), suspeita de agredir a ex-companheira dentro de uma residência no bairro Ismael Sanches, em Capivari.
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A Guarda Civil foi acionada pelo Centro de Operações e Inteligência e encontrou as duas mulheres no interior do imóvel. Segundo o relato da vítima, ela estava deitada no sofá quando a ex-parceira entrou na casa sem autorização.
A vítima afirmou que a suspeita, inconformada com o fim do relacionamento, passou a desferir socos contra o rosto e a cabeça dela. Ainda de acordo com o depoimento, a agressora foi contida até a chegada dos agentes.
A mulher também relatou que não teria sido a primeira vez que sofreu agressões praticadas pela ex-companheira.
Segundo a Guarda Civil, a suspeita admitiu ter entrado no imóvel e agredido a vítima. Ela alegou, no entanto, que foi empurrada durante o confronto e machucou uma das mãos ao bater contra uma parede.
As duas foram levadas ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Capivari para a realização de exames e, depois, encaminhadas ao Plantão Policial de Piracicaba.
A autoridade policial confirmou a prisão em flagrante da suspeita, que permaneceu à disposição da Justiça.