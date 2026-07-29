Uma mulher foi presa em flagrante na noite de terça-feira (28), suspeita de agredir a ex-companheira dentro de uma residência no bairro Ismael Sanches, em Capivari.

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A Guarda Civil foi acionada pelo Centro de Operações e Inteligência e encontrou as duas mulheres no interior do imóvel. Segundo o relato da vítima, ela estava deitada no sofá quando a ex-parceira entrou na casa sem autorização.

A vítima afirmou que a suspeita, inconformada com o fim do relacionamento, passou a desferir socos contra o rosto e a cabeça dela. Ainda de acordo com o depoimento, a agressora foi contida até a chegada dos agentes.