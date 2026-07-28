A nova Comissão Processante que vai chegar ao plenário da Câmara de Campinas coloca os vereadores diante de um dos cenários mais delicados que um Parlamento pode enfrentar. De um lado, acusações extremamente graves envolvendo violência contra a mulher. Do outro, uma defesa que afirma categoricamente que o vereador Arnaldo Salvetti (MDB) foi absolvido pela Justiça e que, justamente por isso, não haveria qualquer fundamento para a abertura de uma investigação política.

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O problema é que, neste momento, quase tudo está sendo discutido no campo do condicional.

Isso acontece porque o processo tramita sob segredo de Justiça. O conteúdo integral dos autos não é público. A sociedade não conhece as provas, não conhece a fundamentação judicial e tampouco consegue verificar, de forma independente, a extensão das acusações ou o alcance da alegada absolvição apresentada pela defesa.