Um motorista morreu após bater o carro contra a estrutura da praça de pedágio da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas, na manhã deste domingo (26). O impacto destruiu parte de uma viga e provocou o desabamento do teto sobre outros dois veículos.

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O acidente aconteceu por volta das 9h50, no km 123 da rodovia Campinas-Mogi. Segundo imagens da Renovias, o Fiat Punto se aproximou em alta velocidade, atingiu uma barreira de concreto e foi lançado para cima.

Na sequência, o veículo bateu em uma placa de sinalização e na viga de concreto instalada sobre as cabines. A estrutura localizada sobre as pistas 16 e 18 foi destruída, e parte das telhas caiu sobre dois carros que passavam pelo pedágio.