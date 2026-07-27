Um motorista morreu após bater o carro contra a estrutura da praça de pedágio da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas, na manhã deste domingo (26). O impacto destruiu parte de uma viga e provocou o desabamento do teto sobre outros dois veículos.
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O acidente aconteceu por volta das 9h50, no km 123 da rodovia Campinas-Mogi. Segundo imagens da Renovias, o Fiat Punto se aproximou em alta velocidade, atingiu uma barreira de concreto e foi lançado para cima.
Na sequência, o veículo bateu em uma placa de sinalização e na viga de concreto instalada sobre as cabines. A estrutura localizada sobre as pistas 16 e 18 foi destruída, e parte das telhas caiu sobre dois carros que passavam pelo pedágio.
Sete pessoas estavam nos veículos atingidos pela cobertura, mas nenhuma delas precisou de atendimento médico. Também não houve funcionários feridos. A cabine onde ocorreu a colisão funcionava pelo sistema de pagamento automático.
O condutor do Punto foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Jaguariúna. Segundo a Polícia Rodoviária, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.
A concessionária Renovias informou que quatro cabines foram interditadas após o acidente. Outras três continuavam abertas ao tráfego até a última atualização.
As causas da colisão deverão ser apuradas. A identidade do motorista não havia sido divulgada.