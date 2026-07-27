A vereadora Guida Calixto (PT) protocolou um pedido de abertura de Comissão Processante contra Arnaldo Salvetti (MDB) após ter acesso a um processo judicial que envolve acusações de violência contra uma mulher. Caso seja instaurado, o procedimento poderá terminar com a cassação do mandato do vereador por eventual quebra de decoro parlamentar.

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O caso tramita sob segredo de Justiça, o que impede o acesso público ao conteúdo integral dos autos e aos detalhes das acusações. Guida afirma, porém, que analisou um processo “robusto”, com documentos e provas que justificariam uma investigação pela Câmara.

“Pessoal, acabei de protocolar um pedido de abertura de comissão processante contra o vereador aqui de Campinas, o vereador Arnaldo Salvete. A situação é grave, tive acesso ao processo judicial, um processo muito robusto, com muitas provas e muito grave. A denúncia é de violência contra uma mulher”, afirmou a parlamentar em vídeo publicado nas redes sociais.

O que se sabe sobre o caso