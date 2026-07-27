A vereadora Guida Calixto (PT) protocolou um pedido de abertura de Comissão Processante contra Arnaldo Salvetti (MDB) após ter acesso a um processo judicial que envolve acusações de violência contra uma mulher. Caso seja instaurado, o procedimento poderá terminar com a cassação do mandato do vereador por eventual quebra de decoro parlamentar.
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O caso tramita sob segredo de Justiça, o que impede o acesso público ao conteúdo integral dos autos e aos detalhes das acusações. Guida afirma, porém, que analisou um processo “robusto”, com documentos e provas que justificariam uma investigação pela Câmara.
“Pessoal, acabei de protocolar um pedido de abertura de comissão processante contra o vereador aqui de Campinas, o vereador Arnaldo Salvete. A situação é grave, tive acesso ao processo judicial, um processo muito robusto, com muitas provas e muito grave. A denúncia é de violência contra uma mulher”, afirmou a parlamentar em vídeo publicado nas redes sociais.
O que se sabe sobre o caso
A ocorrência que deu origem à investigação foi registrada em junho de 2025. Na época, uma mulher afirmou à Polícia Militar que mantinha um relacionamento extraconjugal com Salvetti e que havia procurado o vereador para discutir o futuro da relação.
Segundo o boletim de ocorrência divulgado naquele momento, houve uma discussão e a mulher relatou ter sido contida fisicamente por uma funcionária do parlamentar. O soco descrito no registro policial foi atribuído a essa funcionária. A mulher pediu atendimento médico, mas não prestou depoimento formal naquela ocasião.
O episódio passou a ser investigado pela 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Judiciário, mas o processo permanece sob sigilo.
Por causa do segredo de Justiça, não é possível confirmar publicamente quais condutas foram atribuídas diretamente a Salvetti, quais crimes teriam sido investigados ou se houve denúncia formal do Ministério Público.
Documentos ampliam acusações
Reprodução/Instagram
O pedido apresentado agora se baseia em informações que, segundo Guida, vão além do que apareceu no boletim de ocorrência divulgado em 2025. A vereadora afirma ter recebido a mulher apontada como vítima e acessado documentos relacionados ao processo judicial.
Na gravação, a parlamentar não detalha quais seriam as provas nem descreve as condutas atribuídas diretamente a Salvetti. Ela sustenta, no entanto, que o material apresenta elementos graves e suficientes para que o Legislativo abra uma investigação político-administrativa.
“Nós fizemos esse pedido porque essa Casa tem que rechaçar qualquer tipo de violência e principalmente contra as mulheres. Então, nesse sentido, fizemos esse pedido de CP, de abertura de CP, e que essa Casa possa acolher, investigar, apurar esse caso e que a gente possa combater de vez qualquer violência contra as mulheres”, declarou.
Pedido precisa ser votado
Antes de chegar ao plenário, o requerimento deverá passar pela análise jurídica da Procuradoria da Câmara. Caso seja considerado formalmente válido, poderá ser lido e colocado em votação na sessão de 3 de agosto, a primeira após o recesso parlamentar.
Se a maioria dos vereadores aprovar a abertura da Comissão Processante, será sorteado um grupo de parlamentares para conduzir a investigação. Salvetti será notificado e terá direito de apresentar defesa, indicar testemunhas e contestar as acusações.
Ao final dos trabalhos, a comissão poderá recomendar o arquivamento do processo ou a cassação. A decisão definitiva dependerá de nova votação no plenário.
A CP não substitui a investigação policial nem o processo judicial. O objetivo do procedimento é analisar se a conduta atribuída ao vereador representa quebra de decoro ou infração político-administrativa incompatível com o exercício do mandato.
Procurado, Arnaldo Salvetti não se manifestou publicamente sobre o pedido.