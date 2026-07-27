A defesa do vereador Arnaldo Salvetti (MDB) afirmou que o parlamentar foi absolvido no processo relacionado às acusações de violência doméstica e classificou como falsas as informações de que exista uma condenação judicial contra ele. A manifestação foi divulgada após a apresentação de um pedido de Comissão Processante na Câmara de Campinas.

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O requerimento foi protocolado pela vereadora Guida Calixto (PT) e pede a investigação de suposta quebra de decoro parlamentar, desvio de finalidade e abuso de influência política. A denúncia relata conflitos na relação particular entre Salvetti e uma militante do MDB que também trabalhou na Emdec.

Segundo a assessoria jurídica do vereador, o caso já foi submetido à Justiça e terminou com a absolvição de Salvetti. A defesa sustenta, portanto, que não há decisão judicial reconhecendo a prática das agressões atribuídas ao parlamentar.