A defesa do vereador Arnaldo Salvetti (MDB) afirmou que o parlamentar foi absolvido no processo relacionado às acusações de violência doméstica e classificou como falsas as informações de que exista uma condenação judicial contra ele. A manifestação foi divulgada após a apresentação de um pedido de Comissão Processante na Câmara de Campinas.
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O requerimento foi protocolado pela vereadora Guida Calixto (PT) e pede a investigação de suposta quebra de decoro parlamentar, desvio de finalidade e abuso de influência política. A denúncia relata conflitos na relação particular entre Salvetti e uma militante do MDB que também trabalhou na Emdec.
Segundo a assessoria jurídica do vereador, o caso já foi submetido à Justiça e terminou com a absolvição de Salvetti. A defesa sustenta, portanto, que não há decisão judicial reconhecendo a prática das agressões atribuídas ao parlamentar.
“O vereador foi acusado em processo relacionado a acusações de violência doméstica e, após a análise judicial dos fatos e das provas, foi absolvido. Portanto, é absolutamente falsa qualquer informação de que tenha sido condenado”, declarou a defesa.
Defesa contesta imagens e vídeos
O comunicado também questiona vídeos e imagens divulgados nas redes sociais. Segundo os advogados, o conteúdo teria criado uma associação entre Salvetti e agressões que não teriam sido praticadas por ele nem fariam parte dos fatos analisados no processo.
A defesa afirma que, embora o nome do vereador inicialmente não tenha sido mencionado em algumas publicações, a narrativa apresentada permitiu que o público relacionasse as acusações ao parlamentar.
De acordo com o posicionamento, a repercussão foi ampliada pela atuação de um influenciador digital, que reproduziu o conteúdo e teria estimulado a vinculação do nome de Salvetti às denúncias.
Os advogados também contestaram a declaração de Guida de que teria acessado o processo mantido sob segredo de Justiça e encontrado “provas robustas” contra o vereador.
Para a defesa, a apresentação do pedido de Comissão Processante não transforma as acusações em fatos comprovados, especialmente diante do resultado judicial alegado pelos advogados.
Liminar determina retirada de vídeos
A assessoria jurídica informou ainda que adotou medidas judiciais contra a divulgação das acusações e que uma liminar foi concedida nesta segunda-feira (27), determinando a retirada de vídeos do ar.
A defesa afirmou que poderá buscar a responsabilização civil e criminal das pessoas que tenham divulgado informações consideradas falsas ou ofensivas à honra do vereador.
“Ressalva-se que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são direitos fundamentais e essenciais à democracia, mas não autorizam a divulgação de informações falsas, a imputação irresponsável de condutas criminosas nem a destruição da reputação de qualquer pessoa”, diz o comunicado.
Ao final, a assessoria declarou que Salvetti repudia a violência contra a mulher, respeita as instituições e confia que as acusações serão esclarecidas pelos meios legais.
Pedido está sob análise
A Câmara confirmou o recebimento do pedido de Comissão Processante no final da tarde de sexta-feira (24). A Procuradoria Jurídica da Casa analisará se a denúncia atende aos requisitos formais previstos na legislação.
Caso esteja corretamente instruído, o pedido deverá ser lido e submetido ao plenário na primeira reunião ordinária posterior ao protocolo, prevista para 3 de agosto.
A abertura da comissão dependerá da aprovação da maioria simples dos vereadores presentes. Se o pedido for aceito, três parlamentares serão escolhidos por sorteio para conduzir a apuração. Se for rejeitado, será arquivado.