A Câmara de Campinas confirmou, na manhã desta segunda-feira (27), o recebimento do pedido de abertura de uma Comissão Processante contra o vereador Arnaldo Salvetti (MDB). O procedimento pode resultar na cassação do mandato, caso seja instaurado e as acusações sejam consideradas procedentes ao fim da apuração.

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Protocolada pela vereadora Guida Calixto (PT) no final da tarde de sexta-feira (24), a denúncia pede que o Legislativo investigue Salvetti por suposta quebra de decoro parlamentar, desvio de finalidade e abuso de influência política.

De acordo com a Câmara, o documento relata supostas agressões ocorridas na relação particular entre o vereador e uma mulher descrita como militante do MDB e ex-funcionária da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).