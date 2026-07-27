27 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem tenta matar colega de trabalho a facadas e vai para bar

Por Redação | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/SSP
Suspeito foi preso após esfaquear colega de trabalho no tórax e tentar agredir outra pessoa em Campinas.
Suspeito foi preso após esfaquear colega de trabalho no tórax e tentar agredir outra pessoa em Campinas.

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde de domingo (26) após esfaquear um colega de trabalho e tentar agredir outra pessoa em Campinas. Segundo a corporação, o crime ocorreu após um desentendimento entre os envolvidos.

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De acordo com a PM, a vítima foi atingida por um golpe de faca na região lateral direita do tórax e foi socorrida ao hospital pelo encarregado de serviço antes da chegada dos policiais. Após receber atendimento médico, ela compareceu ao Plantão Policial e confirmou a versão dos fatos.

Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito em um bar da região. Conforme a corporação, ele confessou o crime e foi levado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

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