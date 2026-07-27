Duas árvores passarão por intervenções nesta segunda-feira (27) em Campinas após avaliações técnicas apontarem necessidades distintas. Um flamboyant será podado no Cambuí, enquanto um pau-ferro será removido em Barão Geraldo por apresentar risco de quebra.

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Na Avenida Coronel Silva Telles, nº 165, no Cambuí, a Secretaria de Serviços Públicos realizará uma poda de adequação em um flamboyant de grande porte. A medida foi determinada por causa da proximidade dos galhos com a rede elétrica.

Antes da intervenção, a árvore foi examinada com resistógrafo e tomógrafo, equipamentos usados para avaliar as condições internas do tronco e do sistema radicular. Os testes indicaram que as raízes estão saudáveis, descartando a necessidade de remoção do exemplar.