Duas árvores passarão por intervenções nesta segunda-feira (27) em Campinas após avaliações técnicas apontarem necessidades distintas. Um flamboyant será podado no Cambuí, enquanto um pau-ferro será removido em Barão Geraldo por apresentar risco de quebra.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Na Avenida Coronel Silva Telles, nº 165, no Cambuí, a Secretaria de Serviços Públicos realizará uma poda de adequação em um flamboyant de grande porte. A medida foi determinada por causa da proximidade dos galhos com a rede elétrica.
Antes da intervenção, a árvore foi examinada com resistógrafo e tomógrafo, equipamentos usados para avaliar as condições internas do tronco e do sistema radicular. Os testes indicaram que as raízes estão saudáveis, descartando a necessidade de remoção do exemplar.
A situação é diferente na Avenida Santa Isabel, nº 606, em Barão Geraldo. No local, um pau-ferro será suprimido após o laudo técnico identificar uma falha estrutural no tronco, com possibilidade de fratura.
A árvore apresenta uma bifurcação em formato de “V”, condição que enfraquece o ponto de união entre as partes do tronco. Segundo a avaliação, o risco pode aumentar durante períodos de ventos fortes, chuvas intensas ou acúmulo de água e peso nos galhos.
Os técnicos também constataram que a copa está entrelaçada às redes de energia elétrica e de iluminação pública. A localização da árvore, em um trecho com circulação intensa de veículos e pedestres, também foi considerada na decisão pela retirada.
As duas intervenções foram autorizadas com base em exames e laudos específicos, conforme as normas ambientais aplicáveis ao manejo da arborização urbana.