27 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após agredir e ameaçar mulher em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mulher relatou ter sido agredida pelo marido e ameaçada com uma faca dentro de condomínio; suspeito foi preso no apartamento.
Mulher relatou ter sido agredida pelo marido e ameaçada com uma faca dentro de condomínio; suspeito foi preso no apartamento.

Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (26), em Campinas, após a esposa relatar que foi agredida durante uma discussão e ameaçada com uma faca dentro de um condomínio.

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Segundo a Polícia Militar, a mulher conseguiu pedir ajuda ao acionar o porteiro e procurar vizinhos. As equipes foram chamadas e encontraram o suspeito no apartamento do casal.

A vítima informou que apresentava escoriações, mas recusou atendimento médico. A polícia não divulgou em qual região da cidade ocorreu o caso nem detalhou as lesões.

O homem foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, onde a prisão em flagrante foi confirmada. Ele permaneceu à disposição da Justiça por violência doméstica, lesão corporal e ameaça.

A Polícia Militar orienta que situações de violência ou risco à integridade física sejam comunicadas imediatamente pelos canais oficiais de emergência.

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