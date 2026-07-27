Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (26), em Campinas, após a esposa relatar que foi agredida durante uma discussão e ameaçada com uma faca dentro de um condomínio.

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Segundo a Polícia Militar, a mulher conseguiu pedir ajuda ao acionar o porteiro e procurar vizinhos. As equipes foram chamadas e encontraram o suspeito no apartamento do casal.

A vítima informou que apresentava escoriações, mas recusou atendimento médico. A polícia não divulgou em qual região da cidade ocorreu o caso nem detalhou as lesões.