Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros na manhã deste domingo, 26, na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340). Segundo a concessionária responsável pela via, a colisão aconteceu por volta das 9h50. As circunstâncias da batida ainda não foram informadas.

Uma das vítimas foi socorrida em estado grave por uma ambulância e encaminhada a um pronto-socorro. Às 11h30, a concessionária confirmou que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

As outras sete pessoas envolvidas sofreram ferimentos leves. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos no local para apurar as circunstâncias do acidente.

Veículos envolvidos