A decisão da Comissão Processante da Câmara de Campinas de recorrer aos veículos de comunicação para tentar obter a íntegra dos vídeos envolvendo o vereador Vini Oliveira (Cidadania) talvez seja o retrato mais fiel do estágio em que se encontra a investigação. Depois de ouvir um "não" do Ministério Público, o colegiado agora busca uma alternativa que, embora legítima, parece igualmente cercada de incertezas.

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Desde o início, a comissão demonstra que considera a íntegra das gravações a peça mais importante para compreender o contexto da reunião realizada na empresa Smile Transportes e Turismo. E faz sentido. Vídeos completos permitem analisar não apenas imagens isoladas, mas a sequência dos acontecimentos, diálogos, reações e circunstâncias que muitas vezes se perdem em recortes editados. Em um processo que pode culminar na perda de um mandato, quanto mais completa for a prova, maior tende a ser a legitimidade da decisão.

O problema é que o caminho mais natural já foi fechado. O Gaeco negou o compartilhamento das provas por força do sigilo da investigação. Agora, a CP tenta chegar ao mesmo material por intermédio da imprensa, partindo do pressuposto de que emissoras e veículos de comunicação tiveram acesso às gravações integrais.