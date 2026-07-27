Campinas registrou queda acentuada nas ocorrências de incêndio e nos focos de calor durante a Operação Estiagem de 2026. Dados apresentados mostram que o município contabilizou 31 focos identificados por satélite neste ano, ante 375 no mesmo período de 2025.

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Os atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros também diminuíram. Foram 82 ocorrências em 2026, contra 707 no ano anterior. Segundo o balanço, todos os focos atendidos neste ano foram detectados pelo sistema de monitoramento por satélite. Em 2025, 12 incêndios combatidos em campo não haviam sido identificados pela ferramenta.

Os números foram avaliados durante uma reunião na Sala de Resiliência do Paço Municipal, que reuniu Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, órgãos municipais, empresas públicas e representantes da CPFL. O encontro definiu estratégias de prevenção e resposta para os meses mais secos do ano.