As convenções partidárias servem para oficializar candidaturas. Mas, na política, o local escolhido para esse ato também comunica uma estratégia. E, no início da corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, os dois principais concorrentes fizeram escolhas que dizem muito sobre o eleitor que pretendem conquistar.

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Fernando Haddad (PT) abrirá oficialmente sua campanha em Campinas, enquanto Tarcísio de Freitas (Republicanos) lançará sua candidatura à reeleição no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. As duas decisões vão muito além da logística. São movimentos políticos cuidadosamente calculados.

No caso de Haddad, a mensagem parece bastante clara. O PT sabe que sua maior dificuldade eleitoral está justamente no interior paulista. Foi ali que Tarcísio construiu uma vantagem decisiva em 2022 e onde a esquerda continua encontrando enormes obstáculos para ampliar sua presença. A própria Região Metropolitana de Campinas simboliza essa realidade. Nas eleições municipais de 2024, nenhum dos 20 municípios elegeu um prefeito de esquerda, reforçando o avanço do campo conservador na região.