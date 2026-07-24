Um motociclista morreu na madrugada desta sexta-feira (24) após se envolver em um acidente na Avenida Monsenhor João Batista Martins Ladeira, em Campinas. O condutor de uma caminhonete, apontado como envolvido na colisão, apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado à delegacia, segundo a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas).

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O acidente aconteceu no sentido Centro–bairro, nas proximidades do cruzamento com a Rua Fernão Pompeo de Camargo.

De acordo com as informações preliminares, a caminhonete atingiu a traseira da motocicleta. Com a força da batida, a moto foi arremessada contra uma árvore às margens da avenida. O motociclista foi encontrado caído na pista e morreu no local.