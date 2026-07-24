Um homem de 44 anos foi preso em flagrante após agredir e ameaçar a ex-companheira, de 35 anos, em um motel na região do Jardim Iraci, em Campinas. Segundo a Guarda Municipal, a mulher também relatou que foi mantida contra a vontade no local.

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A ocorrência foi registrada na madrugada de terça-feira para quarta-feira. A vítima contou que passou o dia na companhia do ex-companheiro e sofreu agressões com socos.

Os guardas encontraram hematomas visíveis em um dos braços da mulher, compatíveis com o relato apresentado. Ela também informou que não havia se alimentado durante o dia.