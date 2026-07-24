A Prefeitura de Paulínia abriu um processo seletivo para a contratação temporária de profissionais da Educação, agentes de apoio educacional e motoristas. Ao todo, são oferecidas 93 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva.
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As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Avalia até as 22h do dia 21 de agosto. A taxa é de R$ 52 para funções de nível médio e de R$ 55 para cargos que exigem formação superior.
Para candidatos com ensino médio completo, estão disponíveis 15 vagas para agente de apoio educacional, com salário de R$ 2.400, e oito oportunidades para motorista, com remuneração de R$ 3 mil.
As demais vagas são destinadas aos cargos de Professor de Educação Básica I e Professor de Educação Básica II, em diferentes especialidades da rede municipal de ensino.
A remuneração dos professores varia conforme a jornada. Para 30 horas-aula, o vencimento é de R$ 4.900,50. A carga de 38 horas-aula tem salário de R$ 6.207,30, enquanto a jornada de 45 horas-aula prevê remuneração de R$ 7.350,75.
Todos os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 800, auxílio-refeição de R$ 800, auxílio-saúde de R$ 300 e auxílio-transporte de R$ 200.
O edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos pretos e pardos.
A prova objetiva está prevista para o dia 27 de setembro. A distribuição completa das vagas, os requisitos de cada função e o conteúdo das avaliações estão disponíveis no edital do processo seletivo.