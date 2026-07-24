A Prefeitura de Paulínia abriu um processo seletivo para a contratação temporária de profissionais da Educação, agentes de apoio educacional e motoristas. Ao todo, são oferecidas 93 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva.

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As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Avalia até as 22h do dia 21 de agosto. A taxa é de R$ 52 para funções de nível médio e de R$ 55 para cargos que exigem formação superior.

Para candidatos com ensino médio completo, estão disponíveis 15 vagas para agente de apoio educacional, com salário de R$ 2.400, e oito oportunidades para motorista, com remuneração de R$ 3 mil.