24 de julho de 2026
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INCÊNDIO

Incêndio atinge fábrica de ração em Campinas; não há feridos

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
Fogo mobilizou equipes dos Bombeiros e teria começado em um silo de armazenamento de grãos
Fogo mobilizou equipes dos Bombeiros e teria começado em um silo de armazenamento de grãos

Um incêndio atingiu uma fábrica de ração para animais na manhã desta sexta-feira (24), na Rua das Magnólias, em Campinas. Apesar da grande quantidade de fumaça, que pôde ser vista de diferentes pontos da região, ninguém ficou ferido.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h30 e enviou quatro equipes para atender à ocorrência. Segundo informações da empresa, as chamas foram controladas rapidamente pela brigada de incêndio da própria unidade, antes da chegada dos militares.

De acordo com um funcionário, o fogo teve início em um silo utilizado para armazenar grãos. As causas do incêndio ainda não foram informadas.

Em nota, a MBRF PET afirmou que seguiu os protocolos de segurança durante a ocorrência e que as atividades na fábrica já foram retomadas.

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