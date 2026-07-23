O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) absolveu a ex-funcionária da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) Ligiane Marinho de Ávila da acusação de lavagem de dinheiro, mas manteve a condenação por peculato em um processo que apura o desvio de recursos públicos destinados a projetos científicos financiados pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

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A decisão foi proferida nesta quarta-feira (23) pela 16ª Câmara de Direito Criminal. Por unanimidade, os desembargadores entenderam que as provas reunidas no processo não demonstram que a ex-servidora tenha praticado atos para ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores desviados, requisito necessário para a configuração do crime de lavagem de dinheiro.

Por outro lado, o colegiado concluiu que há elementos suficientes para manter a condenação por peculato. Segundo a investigação, Ligiane se apropriou de recursos públicos aos quais tinha acesso em razão do cargo exercido na Funcamp, entidade responsável pela gestão administrativa de projetos de pesquisa vinculados à Unicamp.