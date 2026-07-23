O responsável por uma oficina mecânica no Jardim São José, em Campinas, foi preso em flagrante nesta terça-feira (22) durante uma investigação sobre um caminhão com sinais de identificação adulterados ou retirados.

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A ação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais, vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais de Campinas.

Segundo a Polícia Civil, a equipe foi ao estabelecimento depois de receber informações sobre a presença de um veículo possivelmente irregular. No local, os agentes encontraram o caminhão passando por serviços de funilaria.