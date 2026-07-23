O responsável por uma oficina mecânica no Jardim São José, em Campinas, foi preso em flagrante nesta terça-feira (22) durante uma investigação sobre um caminhão com sinais de identificação adulterados ou retirados.
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A ação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais, vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais de Campinas.
Segundo a Polícia Civil, a equipe foi ao estabelecimento depois de receber informações sobre a presença de um veículo possivelmente irregular. No local, os agentes encontraram o caminhão passando por serviços de funilaria.
Durante a fiscalização, os policiais verificaram que a cabine não apresentava selos e etiquetas obrigatórias capazes de comprovar sua procedência. A investigação apontou que a peça original teria sido substituída depois que o veículo sofreu danos.
O responsável pela oficina, porém, não apresentou nota fiscal da cabine instalada nem documentos que permitissem identificar a origem do componente.
A equipe também analisou um laudo de vistoria que registrava a falta de etiquetas identificadoras em diferentes partes do caminhão. O documento foi considerado mais um indício de irregularidade.
Diante da situação, o investigado foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A modalidade atribuída ao caso alcança quem, no exercício de atividade comercial, adquire, monta ou utiliza veículo com sinais adulterados ou suprimidos.
O caminhão foi apreendido e encaminhado para perícia, que deverá esclarecer a origem da cabine e verificar outras possíveis alterações.
O homem permaneceu à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.