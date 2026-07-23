Um homem morreu após ser baleado durante uma intervenção da Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (23), nas proximidades da Rodovia Engenheiro Miguel Melhado de Campos, em Campinas.
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De acordo com o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, as equipes foram acionadas para averiguar uma tentativa de roubo na região.
Durante as buscas, os policiais localizaram um homem com as características informadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar.
Segundo a versão apresentada pela corporação, o suspeito atirou contra os agentes no momento em que seria abordado. Os policiais reagiram e o homem foi atingido.
Equipes de resgate foram chamadas, mas o médico da Unidade de Suporte Avançado constatou a morte no local.
Uma arma de fogo foi apreendida durante a ocorrência. A Polícia Militar não informou a identidade do homem nem forneceu detalhes sobre a suposta tentativa de roubo que motivou o atendimento.
O caso foi apresentado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas e deverá ser investigado pela Polícia Civil. As circunstâncias da intervenção também devem passar pelos procedimentos internos previstos para ocorrências com morte decorrente de ação policial.