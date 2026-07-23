Um homem morreu após ser baleado durante uma intervenção da Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (23), nas proximidades da Rodovia Engenheiro Miguel Melhado de Campos, em Campinas.

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De acordo com o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, as equipes foram acionadas para averiguar uma tentativa de roubo na região.

Durante as buscas, os policiais localizaram um homem com as características informadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar.