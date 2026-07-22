Um homem de 86 anos foi atropelado na manhã desta terça-feira (21), no cruzamento da Avenida Benjamin Constant com a Rua Barão de Jaguara, no Centro de Campinas.

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Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que o idoso começa a atravessar pela faixa de pedestres e é atingido por um carro que fazia a conversão na esquina. Com o impacto, ele caiu no asfalto.

Logo depois, a vítima conseguiu se sentar e foi amparada por pessoas que passavam pelo local e pela própria motorista envolvida no acidente.