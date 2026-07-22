Um homem de 86 anos foi atropelado na manhã desta terça-feira (21), no cruzamento da Avenida Benjamin Constant com a Rua Barão de Jaguara, no Centro de Campinas.
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Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que o idoso começa a atravessar pela faixa de pedestres e é atingido por um carro que fazia a conversão na esquina. Com o impacto, ele caiu no asfalto.
Logo depois, a vítima conseguiu se sentar e foi amparada por pessoas que passavam pelo local e pela própria motorista envolvida no acidente.
Equipes da Emdec foram até o cruzamento para organizar o tráfego e sinalizar a área. A Guarda Municipal também prestou apoio durante o atendimento.
O idoso recebeu os primeiros cuidados de uma equipe do Samu e foi levado para a UPA São José. Não havia informações atualizadas sobre a gravidade dos ferimentos ou o estado de saúde dele.
Segundo a Emdec, o semáforo destinado aos pedestres estava fechado no momento do atropelamento. Aos agentes, a motorista afirmou que avançava com o sinal verde quando foi surpreendida pela travessia e não conseguiu parar a tempo.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.