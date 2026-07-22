A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de uma tentativa de homicídio e apreendeu uma pistola, dois carregadores e sete munições durante uma operação realizada na Vila União, em Campinas.
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A ocorrência começou após policiais serem acionados para atender um suposto acidente envolvendo uma motocicleta. No local, a equipe constatou que a vítima havia sido atingida por um disparo de arma de fogo na perna durante uma discussão de trânsito.
Segundo o relato da vítima, o autor dos tiros fugiu em um Jeep Renegade preto logo após o crime.
Com apoio de imagens de câmeras de monitoramento, os policiais conseguiram identificar o veículo e localizar o endereço do suspeito.
Na residência, o homem autorizou a entrada da equipe e indicou um cofre onde estavam uma pistola, dois carregadores e sete munições. Todo o material foi apreendido.
O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A Polícia Militar informou que a colaboração da população, por meio de denúncias e informações, é fundamental para auxiliar na prevenção e no combate à criminalidade.