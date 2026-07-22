22 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Discussão de trânsito termina com tiro em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Suspeito foi preso na Vila União após investigação da PM; pistola, carregadores e munições foram apreendidos
Suspeito foi preso na Vila União após investigação da PM; pistola, carregadores e munições foram apreendidos

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de uma tentativa de homicídio e apreendeu uma pistola, dois carregadores e sete munições durante uma operação realizada na Vila União, em Campinas.

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A ocorrência começou após policiais serem acionados para atender um suposto acidente envolvendo uma motocicleta. No local, a equipe constatou que a vítima havia sido atingida por um disparo de arma de fogo na perna durante uma discussão de trânsito.

Segundo o relato da vítima, o autor dos tiros fugiu em um Jeep Renegade preto logo após o crime.

Com apoio de imagens de câmeras de monitoramento, os policiais conseguiram identificar o veículo e localizar o endereço do suspeito.

Na residência, o homem autorizou a entrada da equipe e indicou um cofre onde estavam uma pistola, dois carregadores e sete munições. Todo o material foi apreendido.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Militar informou que a colaboração da população, por meio de denúncias e informações, é fundamental para auxiliar na prevenção e no combate à criminalidade.

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