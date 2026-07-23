Uma clínica odontológica localizada na Rua 13 de Maio, no Centro de Campinas, foi totalmente interditada pela Vigilância Sanitária após uma fiscalização identificar risco à segurança dos pacientes e funcionamento sem licença sanitária.

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A medida foi adotada nesta segunda-feira (20) e também alcançou o equipamento de raios-X utilizado pelo estabelecimento. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o local apresentava falhas na esterilização dos instrumentos, no descarte de resíduos e na estrutura destinada aos atendimentos.

Durante a inspeção, os fiscais encontraram sujeira na água usada para resfriar o motor odontológico, líquido que entra em contato com a boca do paciente durante os procedimentos.