Uma clínica odontológica localizada na Rua 13 de Maio, no Centro de Campinas, foi totalmente interditada pela Vigilância Sanitária após uma fiscalização identificar risco à segurança dos pacientes e funcionamento sem licença sanitária.
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A medida foi adotada nesta segunda-feira (20) e também alcançou o equipamento de raios-X utilizado pelo estabelecimento. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o local apresentava falhas na esterilização dos instrumentos, no descarte de resíduos e na estrutura destinada aos atendimentos.
Durante a inspeção, os fiscais encontraram sujeira na água usada para resfriar o motor odontológico, líquido que entra em contato com a boca do paciente durante os procedimentos.
A pia utilizada para a higienização das mãos também apresentava sujidade e tinha acionamento manual, condição considerada inadequada para o controle de contaminações.
Divulgação/PMC
A equipe verificou ainda materiais classificados como limpos com resíduos impregnados e a tentativa de esterilização de itens descartáveis, que deveriam ser utilizados uma única vez.
Além das falhas nos procedimentos, a estrutura física da clínica foi considerada imprópria para a atividade e o manejo dos resíduos produzidos durante os atendimentos não seguia as normas sanitárias.
O estabelecimento foi localizado por meio de uma ação de busca ativa da Vigilância Sanitária. Esse trabalho procura identificar empresas que operam sem autorização por meio de visitas, consultas a registros de CNPJ, monitoramento de redes sociais e outras fontes de informação.
De acordo com a Prefeitura, a clínica ainda não era conhecida pela fiscalização e não constava entre os estabelecimentos licenciados.
Os responsáveis têm dez dias para apresentar recurso. A clínica somente poderá voltar a funcionar após corrigir todas as irregularidades e obter a regularização perante a Vigilância Sanitária.