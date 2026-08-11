A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) vai ativar, a partir do dia 20 de agosto, novos equipamentos de fiscalização eletrônica em dois pontos críticos das avenidas John Boyd Dunlop e Ruy Rodriguez. A medida, que eleva para quatro o número de dispositivos ativos nesses corredores, busca reduzir o índice de sinistros em regiões com grande fluxo de veículos e pedestres.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A decisão foi baseada em levantamento realizado durante operação assistida, que flagrou condutas de alto risco, como excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e paradas irregulares sobre faixas de pedestres. Só entre 2023 e 2026, foram registrados 92 acidentes nos trechos contemplados.
Onde os novos radares vão atuar
Av. John Boyd Dunlop – próximo ao Terminal BRT Satélite Íris
Dois pontos no sentido Centro → bairro, no retorno e na travessia de pedestres.
Av. Ruy Rodriguez x Rua Plácido Soave – próximo ao Terminal Ouro Verde
Dois pontos: um em cada sentido (Centro ↔ bairro).
Os equipamentos vão monitorar limite de velocidade (50 km/h), avanço semafórico e parada sobre a faixa de pedestres. De acordo com o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, a ação faz parte de uma estratégia mais ampla para inibir comportamentos que resultam em mortes no trânsito.
“Os dados demonstram que 90% dos motoristas que circulam em Campinas respeitam as normas. Para salvar mais vidas, precisamos mudar o comportamento dos 10% que insistem na direção de risco”, afirmou.