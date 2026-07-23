A Prefeitura de Campinas criou o Filma Campinas, projeto piloto que pretende transformar o município em um destino mais atrativo para produções de cinema, televisão e publicidade. Instituída por decreto publicado nesta quarta-feira (22), a iniciativa terá duração inicial de 24 meses e busca fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual, simplificar a realização de filmagens e estimular a geração de emprego e renda.
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Coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o projeto funcionará nos moldes das chamadas film commissions, estruturas adotadas em cidades brasileiras e do exterior para facilitar a relação entre produtoras e o poder público. Na prática, a proposta é reunir diferentes órgãos municipais para agilizar autorizações de gravação em espaços públicos e reduzir a burocracia enfrentada pelas equipes de produção.
Além de apoiar as filmagens, o Filma Campinas pretende ampliar o impacto econômico do setor na cidade, afirma a administração. A gestão municipal prevê a criação de indicadores para medir a movimentação financeira gerada pelas produções, o número de empregos criados, os reflexos sobre o turismo e o potencial de adoção de incentivos, como mecanismos de cash rebate, utilizados para atrair investimentos do mercado audiovisual.
Outra frente será a criação de um banco de locações e de um cadastro de profissionais, empresas e prestadores de serviço da área, aproximando produtoras de mão de obra e fornecedores locais. A ideia é estimular que produções realizadas em Campinas também contratem trabalhadores da região.
O projeto prevê ainda um diagnóstico dos setores de cinema, televisão e games do município, que servirá de base para a elaboração de um plano de desenvolvimento do audiovisual em Campinas.
A cidade já recebeu diversas produções ao longo dos últimos anos. Em 2025, por exemplo, foi cenário das gravações de "Descontrole", filme de ação produzido pela campineira Owner Entertainment que utilizou as escadarias do Paço Municipal como uma das principais locações. Campinas também abriga produtoras e realizadores que vêm conquistando espaço em festivais nacionais e internacionais, reforçando o potencial do município para expandir a chamada economia criativa.