A Prefeitura de Campinas criou o Filma Campinas, projeto piloto que pretende transformar o município em um destino mais atrativo para produções de cinema, televisão e publicidade. Instituída por decreto publicado nesta quarta-feira (22), a iniciativa terá duração inicial de 24 meses e busca fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual, simplificar a realização de filmagens e estimular a geração de emprego e renda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o projeto funcionará nos moldes das chamadas film commissions, estruturas adotadas em cidades brasileiras e do exterior para facilitar a relação entre produtoras e o poder público. Na prática, a proposta é reunir diferentes órgãos municipais para agilizar autorizações de gravação em espaços públicos e reduzir a burocracia enfrentada pelas equipes de produção.

Além de apoiar as filmagens, o Filma Campinas pretende ampliar o impacto econômico do setor na cidade, afirma a administração. A gestão municipal prevê a criação de indicadores para medir a movimentação financeira gerada pelas produções, o número de empregos criados, os reflexos sobre o turismo e o potencial de adoção de incentivos, como mecanismos de cash rebate, utilizados para atrair investimentos do mercado audiovisual.