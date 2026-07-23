A Campanha do Agasalho de Campinas arrecadou 12.729 quilos de roupas, calçados e cobertores até esta quarta-feira (22). O volume representa um aumento de 1.098 quilos em relação ao balanço divulgado seis dias antes.

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A mobilização segue até 31 de julho e mantém 165 pontos de coleta distribuídos pelo município. A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social busca atender famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período mais frio do ano.

A proximidade de uma nova frente fria, com previsão de chuva e aumento da umidade a partir desta quinta-feira, reforçou o pedido para que a população continue colaborando até o encerramento da campanha.