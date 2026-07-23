A Campanha do Agasalho de Campinas arrecadou 12.729 quilos de roupas, calçados e cobertores até esta quarta-feira (22). O volume representa um aumento de 1.098 quilos em relação ao balanço divulgado seis dias antes.
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A mobilização segue até 31 de julho e mantém 165 pontos de coleta distribuídos pelo município. A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social busca atender famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período mais frio do ano.
A proximidade de uma nova frente fria, com previsão de chuva e aumento da umidade a partir desta quinta-feira, reforçou o pedido para que a população continue colaborando até o encerramento da campanha.
“A marca de 12,7 toneladas mostra a força da mobilização da cidade, mas estamos a poucos dias do encerramento da campanha e cada quilo arrecadado ainda faz diferença. Com a chuva prevista para os próximos dias, pedimos que a população mantenha a doação até o último dia da arrecadação”, afirmou Vandecleya Moro, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social.
Antes da distribuição, os materiais recebidos passam por triagem. As peças são encaminhadas a abrigos municipais que acolhem pessoas em situação de rua, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e mulheres vítimas de violência.
Parte das doações também é destinada aos Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua e às equipes de abordagem social que percorrem diferentes regiões de Campinas.
O atendimento é reforçado durante a Operação Inverno, realizada entre maio e setembro, quando a administração municipal amplia a oferta de vagas de acolhimento.
Entidades parceiras recebem outra parcela dos donativos para distribuição gratuita. As peças abastecem ainda o Varal Solidário, programa que permite a retirada de roupas e agasalhos por famílias vulneráveis e que já atendeu mais de 3.700 famílias.
Onde fazer as doações
A rede conta com 143 pontos gerais de arrecadação instalados em escolas, hospitais, supermercados, shoppings, terminais de transporte e outros estabelecimentos.
Outros 22 pontos funcionam 24 horas em postos de combustíveis ligados ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e Região.
Estabelecimentos interessados em integrar a campanha podem solicitar o cadastramento pelo telefone (19) 2116-0282.