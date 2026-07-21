Um vigilante foi mantido sob ameaça durante uma tentativa de roubo de fios de energia em uma obra de Campinas. Um dos envolvidos acabou preso pela Polícia Militar após uma perseguição a pé, enquanto os outros dois suspeitos conseguiram fugir.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ocorrência chegou à PM por meio da empresa responsável pelo monitoramento do local. As imagens indicavam que três homens haviam rendido o funcionário e separavam rolos de fios para levar, sendo que pelo menos um deles estaria armado.

Com a chegada das equipes, os policiais cercaram a obra e perceberam um suspeito deixando o imóvel pelos fundos, em direção a uma área de mata. Ele foi acompanhado e abordado pouco depois.