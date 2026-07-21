Um vigilante foi mantido sob ameaça durante uma tentativa de roubo de fios de energia em uma obra de Campinas. Um dos envolvidos acabou preso pela Polícia Militar após uma perseguição a pé, enquanto os outros dois suspeitos conseguiram fugir.
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A ocorrência chegou à PM por meio da empresa responsável pelo monitoramento do local. As imagens indicavam que três homens haviam rendido o funcionário e separavam rolos de fios para levar, sendo que pelo menos um deles estaria armado.
Com a chegada das equipes, os policiais cercaram a obra e perceberam um suspeito deixando o imóvel pelos fundos, em direção a uma área de mata. Ele foi acompanhado e abordado pouco depois.
Segundo a corporação, o homem admitiu que participava da tentativa de retirada dos cabos. O vigilante também o reconheceu como a pessoa que teria apontado um revólver para seu rosto durante a ação.
O suspeito foi encaminhado à Polícia Civil e permaneceu detido, à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tentativa de roubo com restrição da liberdade da vítima.