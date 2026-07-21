21 de julho de 2026
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VIGILANTE RENDIDO

Tentativa de roubo em obra em Campinas termina com preso na mata

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Trio invadiu obra para roubar fios de energia e manteve vigilante sob ameaça; um suspeito foi preso após fugir para área de mata.
Trio invadiu obra para roubar fios de energia e manteve vigilante sob ameaça; um suspeito foi preso após fugir para área de mata.

Um vigilante foi mantido sob ameaça durante uma tentativa de roubo de fios de energia em uma obra de Campinas. Um dos envolvidos acabou preso pela Polícia Militar após uma perseguição a pé, enquanto os outros dois suspeitos conseguiram fugir.

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A ocorrência chegou à PM por meio da empresa responsável pelo monitoramento do local. As imagens indicavam que três homens haviam rendido o funcionário e separavam rolos de fios para levar, sendo que pelo menos um deles estaria armado.

Com a chegada das equipes, os policiais cercaram a obra e perceberam um suspeito deixando o imóvel pelos fundos, em direção a uma área de mata. Ele foi acompanhado e abordado pouco depois.

Segundo a corporação, o homem admitiu que participava da tentativa de retirada dos cabos. O vigilante também o reconheceu como a pessoa que teria apontado um revólver para seu rosto durante a ação.

O suspeito foi encaminhado à Polícia Civil e permaneceu detido, à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tentativa de roubo com restrição da liberdade da vítima.

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