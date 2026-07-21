Uma instituição que atendia 13 idosos na Chácara Primavera, em Campinas, foi fechada pela Vigilância Sanitária após uma fiscalização identificar falhas graves na assistência, na limpeza e na alimentação dos moradores.

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A interdição ocorreu na última sexta-feira (17), em um imóvel localizado na Rua Girassol. No momento da inspeção, não havia trabalhadores responsáveis pelos serviços de cozinha, lavanderia e higienização.

Os fiscais também encontraram quantidade insuficiente de alimentos, sujeira em móveis, superfícies e roupas de cama que estavam sendo utilizadas. Nos banheiros, os lavatórios não tinham produtos para a limpeza das mãos.