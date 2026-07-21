Uma instituição que atendia 13 idosos na Chácara Primavera, em Campinas, foi fechada pela Vigilância Sanitária após uma fiscalização identificar falhas graves na assistência, na limpeza e na alimentação dos moradores.
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A interdição ocorreu na última sexta-feira (17), em um imóvel localizado na Rua Girassol. No momento da inspeção, não havia trabalhadores responsáveis pelos serviços de cozinha, lavanderia e higienização.
Os fiscais também encontraram quantidade insuficiente de alimentos, sujeira em móveis, superfícies e roupas de cama que estavam sendo utilizadas. Nos banheiros, os lavatórios não tinham produtos para a limpeza das mãos.
Divulgação/PMC
Objetos pessoais dos moradores, entre eles escovas de dente e pentes, permaneciam espalhados e sem proteção, situação que, segundo a fiscalização, aumentava o risco de contaminação.
A equipe verificou ainda a ausência de prontuários e prescrições médicas atualizadas, documentos necessários para registrar o acompanhamento clínico e orientar os cuidados prestados a cada idoso.
O estabelecimento funcionava sem apresentar licença sanitária vigente e não contava com um responsável técnico. Parte das irregularidades já havia sido registrada em visitas anteriores, mas a situação piorou em vez de ser corrigida.
A inspeção foi antecipada depois de uma denúncia encaminhada pelo Ministério Público. Com o fechamento, os moradores passaram a ser acompanhados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e pelo Conselho Municipal do Idoso.
A instituição poderá recorrer da decisão no prazo de dez dias. A retomada das atividades dependerá da correção de todas as irregularidades e de uma nova autorização da Vigilância Sanitária.