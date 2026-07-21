Uma perseguição que mobilizou forças de segurança de Jundiaí e Valinhos terminou com a prisão de quatro homens e uma mulher suspeitos de integrar um grupo especializado em furtos de cabos telefônicos. O material levado na segunda-feira (20) foi avaliado em aproximadamente R$ 18 mil.
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A movimentação foi descoberta depois que o sistema de alarme da empresa responsável pela rede identificou uma ocorrência em um dos pontos monitorados. Um funcionário foi até o endereço e encontrou um homem usando um uniforme semelhante ao da companhia.
Ao ser solicitado a apresentar o crachá funcional, o suspeito correu para uma área de mata. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar foram acionadas e iniciaram buscas pela região.
Dois integrantes do grupo foram encontrados em um Fiat Palio. Outros três deixaram Jundiaí em um Renault Kwid e seguiram pela região em direção a Valinhos.
As informações sobre o veículo foram compartilhadas com a GCM valinhense, que passou a acompanhar as possíveis rotas de fuga. O carro foi interceptado na Rodovia Visconde de Porto Seguro quando os ocupantes tentavam avançar em direção a Campinas, cidade onde, segundo a corporação, moram os suspeitos.
Divulgação/PMV
Nenhum objeto irregular foi localizado com os três ocupantes durante a abordagem. Mesmo assim, eles foram conduzidos com os demais envolvidos à Polícia Civil de Jundiaí para esclarecimentos.
Na delegacia, a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante dos cinco suspeitos. Um deles teria confessado participação no furto e relatado envolvimento em outros crimes semelhantes praticados anteriormente.
De acordo com a polícia, os quatro homens já acumulavam antecedentes por furto. A mulher não possuía registros criminais anteriores.
Os dois automóveis utilizados pelo grupo e cinco celulares foram apreendidos. Os cabos recuperados acabaram devolvidos à empresa proprietária.
“Essa conexão entre as cidades vizinhas é fundamental para garantir a efetividade no combate ao crime na nossa região. Os criminosos foram presos e o material restituído à empresa graças a um trabalho de parceria”, afirmou o comandante da GCM de Valinhos, Anderson Gomes.