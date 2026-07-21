Uma perseguição que mobilizou forças de segurança de Jundiaí e Valinhos terminou com a prisão de quatro homens e uma mulher suspeitos de integrar um grupo especializado em furtos de cabos telefônicos. O material levado na segunda-feira (20) foi avaliado em aproximadamente R$ 18 mil.

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A movimentação foi descoberta depois que o sistema de alarme da empresa responsável pela rede identificou uma ocorrência em um dos pontos monitorados. Um funcionário foi até o endereço e encontrou um homem usando um uniforme semelhante ao da companhia.

Ao ser solicitado a apresentar o crachá funcional, o suspeito correu para uma área de mata. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar foram acionadas e iniciaram buscas pela região.