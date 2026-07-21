A abertura do período de convenções partidárias marca oficialmente o início da reta que antecede as eleições de 2026. Mas, em Campinas, os reflexos desse calendário já começam a aparecer muito antes da campanha nas ruas. Eles devem ser sentidos, principalmente, dentro da Câmara Municipal.

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Dos 33 vereadores em exercício, cerca de 40% trabalham, em maior ou menor grau, com a expectativa de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados. É verdade que a lista definitiva ainda depende das convenções partidárias, que seguem até 5 de agosto, e das estratégias de cada legenda. Alguns nomes podem desistir, outros podem surgir de última hora. Mas o cenário já permite uma conclusão: o Legislativo campineiro se transformará, nos próximos meses, em uma grande vitrine eleitoral.

Isso muda completamente a dinâmica da Casa.