A terça-feira já será mais quente em Campinas e região. O inverno segue com características típicas, de manhãs amenas e tardes cada vez mais quentes, mas o principal destaque continua sendo o ar cada vez mais seco. A previsão indica mínima de 14°C e máxima de 28°C, a maior registrada nos últimos dias.

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O sol predomina durante a manhã, enquanto o aumento de nuvens acontece apenas a partir da tarde, sem qualquer previsão de chuva.

Com a elevação da temperatura, a umidade relativa do ar despenca durante o período mais quente do dia, podendo atingir 34%, índice que já se aproxima da faixa de atenção e favorece o ressecamento das vias respiratórias.