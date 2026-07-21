21 de julho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Campinas terá terça mais quente e seca

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Terça-feira terá sol, máxima de 28°C e umidade em queda em Campinas e região.
Terça-feira terá sol, máxima de 28°C e umidade em queda em Campinas e região.

A terça-feira já será mais quente em Campinas e região. O inverno segue com características típicas, de manhãs amenas e tardes cada vez mais quentes, mas o principal destaque continua sendo o ar cada vez mais seco. A previsão indica mínima de 14°C e máxima de 28°C, a maior registrada nos últimos dias.

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O sol predomina durante a manhã, enquanto o aumento de nuvens acontece apenas a partir da tarde, sem qualquer previsão de chuva.

Com a elevação da temperatura, a umidade relativa do ar despenca durante o período mais quente do dia, podendo atingir 34%, índice que já se aproxima da faixa de atenção e favorece o ressecamento das vias respiratórias.

Apesar do calor mais acentuado à tarde, o dia ainda começa com aquele friozinho característico do inverno.

Assim, a terça-feira será marcada por grande amplitude térmica, tempo firme, predomínio de sol e ar bastante seco, cenário típico desta época do ano em Campinas e região.

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