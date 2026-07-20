Mesmo protegida por uma decisão judicial, uma mulher foi perseguida e atacada com uma faca pelo ex-companheiro na manhã desta segunda-feira (20), em Mogi Guaçu. A ocorrência aconteceu na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros, a SP-342, e será investigada como tentativa de feminicídio.

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A vítima estava a caminho do trabalho com o atual namorado quando percebeu que o ex a observava de dentro de um carro parado em uma esquina. Pouco depois, ele passou a acompanhar o veículo do casal.

Na altura do km 173, o suspeito conseguiu interceptar o automóvel e obrigou a motorista a parar. A mulher saiu do carro e correu pela rodovia na tentativa de escapar.