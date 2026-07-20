Mesmo protegida por uma decisão judicial, uma mulher foi perseguida e atacada com uma faca pelo ex-companheiro na manhã desta segunda-feira (20), em Mogi Guaçu. A ocorrência aconteceu na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros, a SP-342, e será investigada como tentativa de feminicídio.
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A vítima estava a caminho do trabalho com o atual namorado quando percebeu que o ex a observava de dentro de um carro parado em uma esquina. Pouco depois, ele passou a acompanhar o veículo do casal.
Na altura do km 173, o suspeito conseguiu interceptar o automóvel e obrigou a motorista a parar. A mulher saiu do carro e correu pela rodovia na tentativa de escapar.
Ela foi alcançada e atingida com golpes de faca nos braços. O namorado tentou conter o agressor e sofreu cortes nas mãos durante a intervenção.
De acordo com a Polícia Civil, havia uma medida protetiva em vigor contra o investigado, que o impedia de se aproximar da vítima. O ataque também deverá resultar na apuração do descumprimento da ordem judicial.
A perícia foi chamada para analisar o trecho onde ocorreu a agressão e recolher elementos que possam ajudar na investigação.
O caso ficará sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher de Mogi Guaçu, que deverá ouvir as vítimas e buscar esclarecer como o suspeito localizou o casal e organizou a perseguição.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da mulher e do namorado nem sobre a prisão do agressor.