20 de julho de 2026
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NA CADEIA

Procurado por estupro de vulnerável é preso em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Homem foi localizado no Parque Santa Bárbara durante patrulhamento e tinha mandado de prisão em aberto.
Homem foi localizado no Parque Santa Bárbara durante patrulhamento e tinha mandado de prisão em aberto.

Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar no Parque Santa Bárbara, em Campinas. A captura ocorreu depois que equipes do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior receberam informações de que o suspeito poderia estar no bairro.

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Durante as buscas pela região, os policiais encontraram uma pessoa com as características repassadas e realizaram a abordagem. Nenhum objeto ilícito foi localizado durante a revista pessoal.

A situação criminal do homem foi confirmada após consulta aos sistemas de segurança pública. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto relacionado ao artigo 217-A do Código Penal, que trata do crime de estupro de vulnerável.

O suspeito foi levado para os procedimentos de polícia judiciária e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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