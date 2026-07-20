Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar no Parque Santa Bárbara, em Campinas. A captura ocorreu depois que equipes do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior receberam informações de que o suspeito poderia estar no bairro.

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Durante as buscas pela região, os policiais encontraram uma pessoa com as características repassadas e realizaram a abordagem. Nenhum objeto ilícito foi localizado durante a revista pessoal.

A situação criminal do homem foi confirmada após consulta aos sistemas de segurança pública. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto relacionado ao artigo 217-A do Código Penal, que trata do crime de estupro de vulnerável.