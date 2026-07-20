20 de julho de 2026
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ACIDENTE FATAL

Queda de moto mata motociclista na Campinas-Monte Mor

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Motociclista sofreu parada cardiorrespiratória após tombamento na madrugada desta segunda-feira; acostamento segue interditado.
Motociclista sofreu parada cardiorrespiratória após tombamento na madrugada desta segunda-feira; acostamento segue interditado.

Uma pessoa morreu após o tombamento de uma motocicleta na madrugada desta segunda-feira (20), na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP-101, em Monte Mor.

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O acidente ocorreu por volta das 3h07, na altura do km 16,6, na pista sentido Oeste. A localização havia sido inicialmente informada como km 15, mas foi corrigida posteriormente pela concessionária Rodovias do Tietê.

Segundo o registro do Centro de Controle Multimodal, a vítima estava em parada cardiorrespiratória quando a equipe de resgate chegou ao local, às 3h12.

Os socorristas iniciaram as manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado por uma equipe de suporte avançado às 3h48.

A vítima conduzia uma Honda CG 160. Até a última atualização, não havia informações sobre a dinâmica que provocou o tombamento nem sobre o envolvimento de outros veículos.

A perícia foi acionada às 4h05. O acostamento da pista sentido Oeste permanece interditado, mas não há registro de congestionamento no trecho.

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