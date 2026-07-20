Uma pessoa morreu após o tombamento de uma motocicleta na madrugada desta segunda-feira (20), na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP-101, em Monte Mor.

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O acidente ocorreu por volta das 3h07, na altura do km 16,6, na pista sentido Oeste. A localização havia sido inicialmente informada como km 15, mas foi corrigida posteriormente pela concessionária Rodovias do Tietê.

Segundo o registro do Centro de Controle Multimodal, a vítima estava em parada cardiorrespiratória quando a equipe de resgate chegou ao local, às 3h12.