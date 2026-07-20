Uma pessoa morreu após o tombamento de uma motocicleta na madrugada desta segunda-feira (20), na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP-101, em Monte Mor.
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O acidente ocorreu por volta das 3h07, na altura do km 16,6, na pista sentido Oeste. A localização havia sido inicialmente informada como km 15, mas foi corrigida posteriormente pela concessionária Rodovias do Tietê.
Segundo o registro do Centro de Controle Multimodal, a vítima estava em parada cardiorrespiratória quando a equipe de resgate chegou ao local, às 3h12.
Os socorristas iniciaram as manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado por uma equipe de suporte avançado às 3h48.
A vítima conduzia uma Honda CG 160. Até a última atualização, não havia informações sobre a dinâmica que provocou o tombamento nem sobre o envolvimento de outros veículos.
A perícia foi acionada às 4h05. O acostamento da pista sentido Oeste permanece interditado, mas não há registro de congestionamento no trecho.