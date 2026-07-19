19 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA NA RODOVIA

Motociclista morre após ser baleado em rodovia da região

especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Moto foi recolhida pela Polícia Civil após ocorrência
Moto foi recolhida pela Polícia Civil após ocorrência

Um homem morreu após ser atingido por tiros enquanto trafegava de motocicleta pela Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), em Engenheiro Coelho. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 19.

Segundo informações da Artesp, o motociclista foi atingido por dois disparos. Na sequência, perdeu o controle da moto, bateu contra a defensa metálica e caiu na pista.

Quando a Polícia Militar Rodoviária chegou ao local, a vítima já havia sido retirada da rodovia por terceiros.

O atendimento da ocorrência provocou a interdição temporária do acostamento, que posteriormente foi liberado. A motocicleta foi recolhida e levada para a delegacia.

As circunstâncias e a autoria dos disparos deverão ser investigadas pela Polícia Civil.

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