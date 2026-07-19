Um homem morreu após ser atingido por tiros enquanto trafegava de motocicleta pela Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), em Engenheiro Coelho. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 19.

Segundo informações da Artesp, o motociclista foi atingido por dois disparos. Na sequência, perdeu o controle da moto, bateu contra a defensa metálica e caiu na pista.

Quando a Polícia Militar Rodoviária chegou ao local, a vítima já havia sido retirada da rodovia por terceiros.