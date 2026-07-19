Um homem morreu após ser atingido por tiros enquanto trafegava de motocicleta pela Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), em Engenheiro Coelho. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 19.
Segundo informações da Artesp, o motociclista foi atingido por dois disparos. Na sequência, perdeu o controle da moto, bateu contra a defensa metálica e caiu na pista.
Quando a Polícia Militar Rodoviária chegou ao local, a vítima já havia sido retirada da rodovia por terceiros.
O atendimento da ocorrência provocou a interdição temporária do acostamento, que posteriormente foi liberado. A motocicleta foi recolhida e levada para a delegacia.
As circunstâncias e a autoria dos disparos deverão ser investigadas pela Polícia Civil.