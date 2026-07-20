20 de julho de 2026
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DESPEDIDA

Motociclista baleado na SP-147 será sepultado em Valinhos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Rede Sociais
Rodrigo Caetano da Silva, de 45 anos, foi baleado enquanto trafegava pela SP-147 e será sepultado nesta segunda-feira em Valinhos.
Rodrigo Caetano da Silva, de 45 anos, foi baleado enquanto trafegava pela SP-147 e será sepultado nesta segunda-feira em Valinhos.

Será velado e sepultado nesta segunda-feira (20), em Valinhos, Rodrigo Caetano da Silva, de 45 anos, morto após ser atingido por disparos enquanto conduzia uma motocicleta pela Rodovia Deputado Laércio Corte, a SP-147, em Engenheiro Coelho.

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A despedida ocorre das 8h às 16h. O sepultamento será realizado no Cemitério São João Batista.

O crime aconteceu na madrugada de domingo (19). De acordo com informações repassadas pela Artesp, Rodrigo trafegava pela rodovia quando foi atingido por dois tiros.

Após ser baleado, ele perdeu o controle da motocicleta, bateu contra a defensa metálica e caiu sobre a pista.

Quando a Polícia Militar Rodoviária chegou ao trecho, o motociclista já havia sido retirado do local por terceiros. Não foram divulgadas informações sobre quem realizou o socorro nem para onde ele foi levado inicialmente.

O atendimento provocou a interdição temporária do acostamento. A faixa foi liberada posteriormente, e a motocicleta acabou recolhida e encaminhada à delegacia.

A Polícia Civil deverá apurar a motivação do crime, a autoria dos disparos e as circunstâncias em que o motociclista foi atacado.

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