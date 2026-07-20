Será velado e sepultado nesta segunda-feira (20), em Valinhos, Rodrigo Caetano da Silva, de 45 anos, morto após ser atingido por disparos enquanto conduzia uma motocicleta pela Rodovia Deputado Laércio Corte, a SP-147, em Engenheiro Coelho.

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A despedida ocorre das 8h às 16h. O sepultamento será realizado no Cemitério São João Batista.

O crime aconteceu na madrugada de domingo (19). De acordo com informações repassadas pela Artesp, Rodrigo trafegava pela rodovia quando foi atingido por dois tiros.