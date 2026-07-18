Ainda faltam mais de dois anos para a eleição municipal de 2028, mas a sucessão do prefeito Dário Saadi (Republicanos) já começa a deixar o campo das conversas reservadas para ocupar espaço nas entrevistas e nos bastidores. Nesta semana, dois nomes conhecidos da política campineira, ambos atualmente no PSD, admitiram que enxergam a Prefeitura de Campinas como um projeto possível.

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O primeiro a se colocar nessa vitrine foi o ex-vice-prefeito e ex-deputado federal Guilherme Campos, atual secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária. Fora das urnas neste ano, ele afirmou, em entrevista ao jornal Correio Popular, que considera disputar a Prefeitura em 2028 e defendeu a existência de espaço para uma candidatura que rompa com a trajetória do grupo que administra Campinas há quatro mandatos consecutivos.

Na sequência, o deputado federal Carlos Sampaio também admitiu a possibilidade de voltar a concorrer ao Executivo campineiro, desde que haja um entendimento com Dário Saadi. A declaração ao portal G1 Campinas marca uma mudança importante de discurso. Durante anos, Sampaio repetiu que tinha vocação para o Legislativo e afastava qualquer possibilidade de disputar novamente a Prefeitura. Agora, pela primeira vez em muito tempo, deixou essa porta aberta.