Um engavetamento envolvendo uma carreta, um caminhão e três carros deixou uma pessoa morta e quatro feridas na manhã desta quinta-feira (16), na Rodovia D. Pedro I (SP-065), em Atibaia.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O acidente aconteceu no km 72, na pista sentido Sul. Segundo as imagens analisadas pela concessionária Rota das Bandeiras, a carreta seguia pela rodovia quando o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a traseira de um caminhão.
Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Com o impacto, o caminhão foi lançado contra um carro, que atingiu outro automóvel e provocou uma nova colisão com o veículo que seguia à frente. Na sequência, a carreta tombou sobre a pista e espalhou uma carga de sucata.
O motorista da carreta morreu no local. Uma pessoa que estava em um Volkswagen Polo sofreu ferimentos graves.
Outras três vítimas tiveram ferimentos leves: uma ocupante de um Fiat Siena, outra de um Hyundai HB20S e uma pessoa que estava no caminhão.
A pista sentido Sul ficou totalmente bloqueada por quase quatro horas, entre 10h22 e 14h05. O trânsito foi desviado pelo dispositivo localizado no km 72.
Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
O acidente provocou congestionamento de 10 quilômetros, entre os quilômetros 82 e 72. Mesmo após a liberação das faixas, o acostamento seguia interditado para a limpeza da via e a retirada dos veículos e da carga.
A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia. As causas da perda de controle da carreta ainda serão investigadas.