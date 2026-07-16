16 de julho de 2026
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ENGAVETAMENTO

Acidente na D. Pedro I deixa um morto e fecha pista por 4 horas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Rota das Bandeiras
Carreta tombou após atingir quatro veículos no km 72; motorista morreu, uma pessoa ficou gravemente ferida e pista teve 10 km de congestionamento.
Carreta tombou após atingir quatro veículos no km 72; motorista morreu, uma pessoa ficou gravemente ferida e pista teve 10 km de congestionamento.

Um engavetamento envolvendo uma carreta, um caminhão e três carros deixou uma pessoa morta e quatro feridas na manhã desta quinta-feira (16), na Rodovia D. Pedro I (SP-065), em Atibaia.

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O acidente aconteceu no km 72, na pista sentido Sul. Segundo as imagens analisadas pela concessionária Rota das Bandeiras, a carreta seguia pela rodovia quando o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a traseira de um caminhão.


Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

Com o impacto, o caminhão foi lançado contra um carro, que atingiu outro automóvel e provocou uma nova colisão com o veículo que seguia à frente. Na sequência, a carreta tombou sobre a pista e espalhou uma carga de sucata.

O motorista da carreta morreu no local. Uma pessoa que estava em um Volkswagen Polo sofreu ferimentos graves.

Outras três vítimas tiveram ferimentos leves: uma ocupante de um Fiat Siena, outra de um Hyundai HB20S e uma pessoa que estava no caminhão.

A pista sentido Sul ficou totalmente bloqueada por quase quatro horas, entre 10h22 e 14h05. O trânsito foi desviado pelo dispositivo localizado no km 72.


Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

O acidente provocou congestionamento de 10 quilômetros, entre os quilômetros 82 e 72. Mesmo após a liberação das faixas, o acostamento seguia interditado para a limpeza da via e a retirada dos veículos e da carga.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia. As causas da perda de controle da carreta ainda serão investigadas.

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