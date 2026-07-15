Motoristas que seguem pela Marginal do Piçarrão em direção ao Centro ganharão uma nova alternativa de acesso à Avenida das Amoreiras. A Prefeitura de Campinas anunciou a construção de uma alça viária nas proximidades da Rua Francisco Bueno de Lacerda, no Parque Itália.
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A obra está orçada em R$ 1,2 milhão e deve começar em até dez dias. O projeto prevê a pavimentação de um trecho de 280 metros, a implantação de galerias de drenagem e o prolongamento da Rua Francisco Bueno de Lacerda.
Atualmente, quem percorre a Avenida Doutor José Roberto Magalhães Teixeira, conhecida como Marginal do Piçarrão, no sentido Centro, depende principalmente do Túnel Joá Penteado para chegar à região das Amoreiras. A nova ligação busca distribuir melhor o fluxo e reduzir o tempo de deslocamento.
“Hoje, quem passa pelo Piçarrão no sentido Centro tem como única opção de acesso o Túnel Joá Penteado. Isso vai mudar. Com essa alça de acesso para as Amoreiras, as pessoas vão ganhar tempo em seus deslocamentos, o que é sempre muito importante”, afirmou o prefeito Dário Saadi.
A intervenção será feita em uma área pública de aproximadamente 280 metros quadrados que estava ocupada irregularmente por uma empresa. A Prefeitura conseguiu a reintegração do terreno após uma disputa judicial que se estendeu por mais de três anos.
Do total previsto para a obra, R$ 481 mil são provenientes de uma emenda parlamentar federal. A empresa contratada por licitação ficará responsável pela execução dos serviços, enquanto a Emdec implantará a sinalização viária.
O projeto inclui 1.953,90 metros quadrados de pavimentação e 93,14 metros de galerias para drenagem.
Dados da Emdec mostram que aproximadamente 34 mil veículos passam diariamente pelo trecho no sentido Centro. No sentido bairro, a média é de 23 mil veículos por dia útil. Os números foram levantados em junho.
A obra integra um conjunto de intervenções viárias na região. Entre elas estão a ampliação das pontes da Avenida Prestes Maia sobre o Córrego Piçarrão, no Jardim do Trevo, e os trabalhos de canalização, pavimentação e drenagem na Rua São Luís do Paraitinga, no São Bernardo.
“São ações integradas que vão entregar à população dos bairros e a todos que circulam pela região muito mais segurança viária, bem-estar e qualidade de vida”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura, Carlos José Barreiro.