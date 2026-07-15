Motoristas que seguem pela Marginal do Piçarrão em direção ao Centro ganharão uma nova alternativa de acesso à Avenida das Amoreiras. A Prefeitura de Campinas anunciou a construção de uma alça viária nas proximidades da Rua Francisco Bueno de Lacerda, no Parque Itália.

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A obra está orçada em R$ 1,2 milhão e deve começar em até dez dias. O projeto prevê a pavimentação de um trecho de 280 metros, a implantação de galerias de drenagem e o prolongamento da Rua Francisco Bueno de Lacerda.

Atualmente, quem percorre a Avenida Doutor José Roberto Magalhães Teixeira, conhecida como Marginal do Piçarrão, no sentido Centro, depende principalmente do Túnel Joá Penteado para chegar à região das Amoreiras. A nova ligação busca distribuir melhor o fluxo e reduzir o tempo de deslocamento.