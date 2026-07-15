Campinas está entre as cidades onde são cumpridos mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (15) durante uma operação contra um esquema de comercialização de créditos falsos de ICMS. A investigação já levou à autuação de mais de 750 empresas e aponta um valor sonegado superior a R$ 3,8 bilhões.
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Batizada de Operação Distrato, a ação cumpre 38 ordens judiciais em endereços de São Paulo, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, Londrina e Cambé. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.
A ofensiva é conduzida pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo, formado pela Secretaria Estadual da Fazenda, Ministério Público e Procuradoria-Geral do Estado, com apoio das polícias Civil e Militar.
Segundo a apuração, escritórios de advocacia e empresas de consultoria ofereciam créditos tributários a companhias paulistas como se fossem instrumentos regulares de planejamento fiscal. Os valores eram vendidos com desconto e usados para reduzir artificialmente o ICMS que deveria ser recolhido.
Depois da utilização dos créditos, os intermediários recebiam pagamentos que podiam chegar a 70% do valor abatido. Para os investigadores, parte dos recursos que deveria entrar nos cofres públicos acabava direcionada aos responsáveis pelo esquema.
Os créditos não tinham autorização da administração tributária e estariam ligados a empresas inativas, massas falidas ou operações sem atividade econômica comprovada. A investigação aponta ainda o uso de contratos, procurações, apólices e documentos supostamente falsificados para dar aparência legal às transações.
A participação de Campinas na operação indica que a investigação alcançou endereços e possíveis envolvidos com atuação na cidade. As autoridades não divulgaram, até o momento, a quantidade de mandados cumpridos no município nem a identificação dos alvos.
Auditores fiscais, promotores, procuradores do Estado e policiais participam das buscas. O material recolhido será analisado para identificar os beneficiários financeiros, a divisão de tarefas e a eventual participação de outras empresas ou intermediários.
A Secretaria da Fazenda afirma que já realizou fiscalizações em 752 empresas relacionadas ao uso irregular dos créditos. Os autos de infração somam mais de R$ 3,8 bilhões.
Além da redução na arrecadação, o governo estadual sustenta que o esquema provocava desequilíbrio concorrencial, já que as empresas que utilizavam créditos falsos conseguiam reduzir seus custos tributários em comparação com concorrentes que recolhiam o imposto regularmente.
Os investigados poderão responder nas esferas administrativa, cível e criminal. A operação busca ampliar a recuperação dos valores desviados e reunir novos elementos para o avanço das investigações.