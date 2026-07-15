Campinas está entre as cidades onde são cumpridos mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (15) durante uma operação contra um esquema de comercialização de créditos falsos de ICMS. A investigação já levou à autuação de mais de 750 empresas e aponta um valor sonegado superior a R$ 3,8 bilhões.

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Batizada de Operação Distrato, a ação cumpre 38 ordens judiciais em endereços de São Paulo, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, Londrina e Cambé. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.

A ofensiva é conduzida pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo, formado pela Secretaria Estadual da Fazenda, Ministério Público e Procuradoria-Geral do Estado, com apoio das polícias Civil e Militar.