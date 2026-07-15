O jornalista Thiago Alves morreu aos 36 anos, em Sumaré. O profissional, que atualmente atuava como editor do Portal Cannabis Medicinal, passou mal em casa na noite de segunda-feira (13), mas só foi encontrado na manhã do dia seguinte.

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Segundo as informações divulgadas, um vizinho estranhou a falta de resposta às tentativas de contato e entrou na residência, onde localizou o jornalista desacordado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas pôde confirmar o óbito.

Thiago construiu sua trajetória no jornalismo regional com passagens pelo Tribuna Liberal de Sumaré e também atuou na área de comunicação corporativa, após fundar a própria assessoria de imprensa. Nos últimos anos, era editor do Portal Cannabis Medicinal, especializado na cobertura do setor.