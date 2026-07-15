15 de julho de 2026
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LUTO

Thiago Alves, jornalista da região, morre aos 36 anos de idade

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo Pessoal
Editor do Portal Cannabis Medicinal e ex-repórter da região de Campinas morreu aos 36 anos; causa da morte será esclarecida por exames
Editor do Portal Cannabis Medicinal e ex-repórter da região de Campinas morreu aos 36 anos; causa da morte será esclarecida por exames

O jornalista Thiago Alves morreu aos 36 anos, em Sumaré. O profissional, que atualmente atuava como editor do Portal Cannabis Medicinal, passou mal em casa na noite de segunda-feira (13), mas só foi encontrado na manhã do dia seguinte.

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Segundo as informações divulgadas, um vizinho estranhou a falta de resposta às tentativas de contato e entrou na residência, onde localizou o jornalista desacordado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas pôde confirmar o óbito.

Thiago construiu sua trajetória no jornalismo regional com passagens pelo Tribuna Liberal de Sumaré e também atuou na área de comunicação corporativa, após fundar a própria assessoria de imprensa. Nos últimos anos, era editor do Portal Cannabis Medicinal, especializado na cobertura do setor.

Em nota de pesar, a equipe do Portal Cannabis Medicinal lamentou a perda do jornalista e destacou sua convivência no ambiente de trabalho.

"Sua partida tão precoce nos deixa sem chão. Thiago era uma pessoa extremamente querida, iluminada e amada por toda a nossa equipe. No dia a dia da redação e na correria dos eventos do setor, ele sempre trazia leveza, um sorriso generoso e uma energia que contagiava a todos. É com essa mesma alegria que escolheremos nos lembrar dele: vibrante, dedicado e cheio de vida."

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que deverão apontar a causa da morte.

Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

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