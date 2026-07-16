16 de julho de 2026
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TIROS NO ITATINGA

Suspeito é baleado e morre durante abordagem do BAEP em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram Cabo Muller
Polícia afirma que homem apontou uma arma para agente durante abordagem na Avenida das Amoreiras, na região do Itatinga
Polícia afirma que homem apontou uma arma para agente durante abordagem na Avenida das Amoreiras, na região do Itatinga

Um homem morreu após ser baleado por policiais da Rocam do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia durante uma abordagem na Avenida das Amoreiras, na região do Jardim Itatinga, em Campinas, nesta quinta-feira.

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Segundo a versão apresentada pela Polícia Militar, a equipe procurava um Peugeot depois que o Copom recebeu a informação de que uma arma de fogo teria sido transferida de um Chevrolet Celta para esse veículo no bairro DIC. O motorista estaria sozinho e teria seguido em direção ao Itatinga.

Durante as buscas, os policiais localizaram um automóvel com características semelhantes e iniciaram a tentativa de abordagem.

Ainda conforme o relato da PM, o condutor avançou o carro na direção de um dos agentes, que conseguiu retirar a motocicleta da trajetória e evitou ser atropelado. O veículo parou pouco depois, ao lado do policial.

O agente determinou que o motorista abaixasse o vidro e saísse do automóvel. O homem teria informado que acionaria o freio de mão, mas, segundo a corporação, sacou uma arma e a apontou para o policial.

O PM reagiu e efetuou disparos. Outros agentes que estavam próximos também atiraram em apoio ao colega.

Após o fim da ação, os policiais se aproximaram do veículo e encontraram o motorista ferido. Equipes de resgate foram acionadas, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

O automóvel foi preservado para a perícia da Polícia Científica. A investigação deverá analisar a trajetória dos disparos, a arma atribuída ao suspeito e as demais circunstâncias da abordagem.

O caso será apurado pela Polícia Civil como morte decorrente de intervenção policial.

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