Um homem morreu após ser baleado por policiais da Rocam do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia durante uma abordagem na Avenida das Amoreiras, na região do Jardim Itatinga, em Campinas, nesta quinta-feira.

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Segundo a versão apresentada pela Polícia Militar, a equipe procurava um Peugeot depois que o Copom recebeu a informação de que uma arma de fogo teria sido transferida de um Chevrolet Celta para esse veículo no bairro DIC. O motorista estaria sozinho e teria seguido em direção ao Itatinga.

Durante as buscas, os policiais localizaram um automóvel com características semelhantes e iniciaram a tentativa de abordagem.