A negativa do Gaeco em compartilhar as provas da investigação com a Comissão Processante da Câmara de Campinas representa muito mais do que um simples entrave processual. Ela atinge justamente o coração da apuração. Se havia um elemento capaz de dar maior consistência técnica aos trabalhos do colegiado, era o acesso às gravações completas que motivaram toda essa crise política.

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O Ministério Público agiu dentro daquilo que a legislação permite. A investigação está sob sigilo absoluto, e o promotor Rafael Saldezas Arbach apenas comunicou que o compartilhamento das provas só poderá ocorrer após eventual levantamento desse sigilo. Não há qualquer irregularidade na decisão.

O problema está do lado da Câmara. A Comissão Processante passa a trabalhar praticamente às cegas em relação ao principal elemento da denúncia.