O Teatro do Sesc Campinas recebe, entre esta quinta-feira (16) e sábado (18), o espetáculo “Saudade”, com direção e concepção de Douglas Novais e texto de Julia Cavalcanti e Paula Guerreiro. A montagem, que já circulou por Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Uberaba e São Paulo, tem apresentações previstas para quinta e sexta, às 20h, e sábado, às 18h.

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Com ambientação em um pequeno vilarejo, a peça parte de uma premissa incomum: a morte, que antes era motivo de festa e brincadeira na comunidade, passa a ser retratada como um encontro íntimo com a fragilidade da vida e a potência das memórias. Segundo a sinopse oficial, “Saudade” celebra a poesia das raízes de um povo, conectando tradições do interior do Brasil a referências culturais de diferentes regiões do mundo.

A unidade do Sesc em Campinas fica na Rua Dom José I, 270/333, no Bonfim. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias das unidades do Sesc SP e no site oficial da instituição. A apresentação do dia 16 de julho contará com tradução em Libras.