Uma idosa diagnosticada com Alzheimer foi resgatada pela Guarda Civil de Capivari após ser encontrada sozinha, sem alimentação e impedida de deixar a própria casa. O atendimento ocorreu na tarde de segunda-feira (13), no bairro Castellani.

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A situação foi descoberta depois de uma denúncia encaminhada ao Centro de Operações Integradas. Ao chegarem ao imóvel, na Avenida Newton Pimenta Neves, os agentes encontraram o portão preso com cadeado e corda. Portas e janelas também estavam bloqueadas com obstáculos improvisados.

Os guardas chamaram pela moradora e conseguiram conversar com ela. A mulher afirmou que não conseguia sair da residência e, depois de alguns minutos, afastou parte da barreira colocada diante da porta.