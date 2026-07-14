Uma idosa diagnosticada com Alzheimer foi resgatada pela Guarda Civil de Capivari após ser encontrada sozinha, sem alimentação e impedida de deixar a própria casa. O atendimento ocorreu na tarde de segunda-feira (13), no bairro Castellani.
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A situação foi descoberta depois de uma denúncia encaminhada ao Centro de Operações Integradas. Ao chegarem ao imóvel, na Avenida Newton Pimenta Neves, os agentes encontraram o portão preso com cadeado e corda. Portas e janelas também estavam bloqueadas com obstáculos improvisados.
Os guardas chamaram pela moradora e conseguiram conversar com ela. A mulher afirmou que não conseguia sair da residência e, depois de alguns minutos, afastou parte da barreira colocada diante da porta.
Segundo a corporação, a vítima estava parcialmente despida, desorientada e em condições precárias de higiene. Ela relatou que permanecia sozinha durante o dia e não havia recebido comida.
Uma equipe de resgate foi acionada e entrou na casa junto com os guardas. No interior do imóvel, foram encontrados lixo acumulado, sujeira, infiltrações, mofo, forte odor e instalações elétricas expostas e improvisadas. Alguns cômodos estavam sem iluminação.
Três animais também foram localizados em situação de abandono. Dois cães estavam sem acesso adequado a água e ração, enquanto uma galinha apresentava uma das patas aparentemente fraturada. O Centro de Controle de Zoonoses recolheu os animais, e a ave foi encaminhada para atendimento.
A idosa recebeu os primeiros cuidados no endereço e foi levada à Santa Casa de Capivari, onde permaneceu em observação acompanhada por familiares.
Durante o atendimento, parentes informaram que um sobrinho morava com a vítima e seria responsável pelos cuidados dela. A família relatou suspeitas de negligência e de possível aproveitamento financeiro da idosa. Também afirmou que o caso já havia sido comunicado anteriormente à assistência social.
Mais tarde, guardas retornaram à casa com familiares e uma assistente social para buscar documentos e pertences. Um homem que mora em uma edícula nos fundos confirmou que o sobrinho residia no local e relatou ter presenciado situações que indicavam a precariedade em que a idosa vivia.
A Polícia Científica realizou perícia no imóvel. O homem apontado como responsável pela vítima não foi encontrado durante a ocorrência.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Capivari como abandono de incapaz, maus-tratos e cárcere privado. A Polícia Civil ficará responsável por apurar as circunstâncias, a conduta do investigado e as denúncias apresentadas pelos familiares.