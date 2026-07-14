A Polícia Civil prendeu um ex-funcionário de 26 anos suspeito de provocar o incêndio que destruiu uma loja de fotografia na Rua Dr. Quirino, no centro, em Campinas. O homem suspeito de envolvimento no ataque foi preso pela Guarda Municipal na região do Swiss Park. A abordagem ocorreu na noite desta segunda-feira (13), após informações compartilhadas pela Polícia Civil. O ataque ocorreu na madrugada de segunda-feira (13) e foi registrado por câmeras de segurança.
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Nas imagens, o homem aparece chegando ao local, usando uma balaclava para esconder o rosto. Em seguida, ele lança um objeto para dentro do estabelecimento. Poucos segundos depois, o imóvel é tomado pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio. A loja sofreu danos generalizados, mas ninguém ficou ferido.
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Logo após o trabalho da perícia, investigadores do 10º Distrito Policial iniciaram a apuração do caso. A análise das gravações, depoimentos e outros elementos reunidos durante a investigação permitiu identificar o autor, que havia trabalhado anteriormente na empresa.
As informações também foram compartilhadas com o setor de inteligência da Guarda Municipal, que auxiliou nas buscas. Com o conjunto de provas, a Polícia Civil solicitou a prisão do investigado, pedido que foi aceito pela Justiça.
Durante patrulhamento nas proximidades da residência do suspeito, as equipes cumpriram o mandado de prisão. Além da detenção, foram apreendidos a motocicleta utilizada na ação, as roupas que teriam sido usadas no crime e um telefone celular, materiais que passarão por perícia.
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O caso foi registrado como captura de procurado no 10º Distrito Policial. O suspeito permaneceu preso e está à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil prossegue com as investigações para esclarecer a motivação do incêndio.