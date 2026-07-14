Os proprietários da loja de fotografia TudoPraFoto, destruída por um incêndio criminoso no Centro de Campinas, iniciaram uma campanha de arrecadação para tentar reconstruir a empresa e preservar os empregos da equipe. Nas redes sociais, vídeos divulgados pela empresa revelam o cenário de devastação deixado pelo fogo que atingiu o imóvel na madrugada de segunda-feira (13).

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Em uma das gravações, um dos responsáveis afirma que "sobraram as duas colunas da frente e parte do fundo", resumindo o impacto da destruição provocada pelo incêndio. As imagens mostram que praticamente toda a estrutura do prédio foi comprometida.

Outro vídeo percorre o interior do imóvel e revela um dos ambientes mais atingidos pelas chamas. O espaço que funcionava como refeitório e área de descanso dos funcionários ficou completamente destruído. Móveis, eletrodomésticos, equipamentos e o acabamento interno foram consumidos pelo fogo.