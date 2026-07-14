Os proprietários da loja de fotografia TudoPraFoto, destruída por um incêndio criminoso no Centro de Campinas, iniciaram uma campanha de arrecadação para tentar reconstruir a empresa e preservar os empregos da equipe. Nas redes sociais, vídeos divulgados pela empresa revelam o cenário de devastação deixado pelo fogo que atingiu o imóvel na madrugada de segunda-feira (13).
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Em uma das gravações, um dos responsáveis afirma que "sobraram as duas colunas da frente e parte do fundo", resumindo o impacto da destruição provocada pelo incêndio. As imagens mostram que praticamente toda a estrutura do prédio foi comprometida.
Outro vídeo percorre o interior do imóvel e revela um dos ambientes mais atingidos pelas chamas. O espaço que funcionava como refeitório e área de descanso dos funcionários ficou completamente destruído. Móveis, eletrodomésticos, equipamentos e o acabamento interno foram consumidos pelo fogo.
Diante do prejuízo, a empresa criou uma vaquinha virtual para arrecadar recursos destinados à retomada das atividades. No texto da campanha, os proprietários afirmam que perderam estoque, equipamentos, mobiliário e toda a estrutura de funcionamento construída ao longo de mais de duas décadas de atuação em Campinas.
Segundo a empresa, o momento mais delicado é garantir a continuidade dos empregos dos colaboradores.
"Nossa equipe sempre esteve ao nosso lado, ajudando a construir a TudoPraFoto todos os dias. Hoje, diante dessa situação tão difícil, estamos lutando para conseguir manter esses empregos e dar a todos nós uma chance real de recomeçar", diz um trecho da campanha.
Os responsáveis também informam que a empresa não possui seguro, o que impede qualquer ressarcimento pelos danos causados pelo incêndio. De acordo com a descrição da vaquinha, o dinheiro arrecadado será utilizado para custear despesas emergenciais, apoiar os funcionários, recompor parte do estoque e reconstruir a operação.
Reprodução
O incêndio ocorreu na Rua Doutor Quirino e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram um homem chegando ao local, usando balaclava. Ele quebra o vidro da fachada e lança um objeto para dentro da loja. Pouco depois, o imóvel é tomado pelas chamas.
A investigação conduzida pelo 10º Distrito Policial identificou como principal suspeito um ex-funcionário de 26 anos da empresa. Ele foi preso pela Guarda Municipal na região do Swiss Park após a Polícia Civil reunir imagens, depoimentos e outros elementos que embasaram o pedido de prisão, autorizado pela Justiça.
Durante a operação, foram apreendidos a motocicleta utilizada na ação, roupas que teriam sido usadas no crime e um telefone celular, que passarão por perícia. O suspeito permanece preso enquanto a Polícia Civil investiga a motivação do incêndio.